Александр Лукашенко подписал изменения в закон о религиозных организациях; их ждет перерегистрация

Александр Лукашенко подписал изменения в законы о деятельности религиозных организаций, сообщила его пресс-служба.

Документ ужесточает требования для создания республиканского религиозного объединения: в его составе должно быть по меньшей мере 15 религиозных общин из Минска и всех областей, при этом как минимум одна из них должна действовать не менее 30 лет. Руководителем или учредителем религиозной организации — республиканской или местной — не может быть человек из списка «экстремистов» и «террористов».

По согласованию с местными исполкомами религиозные организации смогут создавать детские дома при монастырях, а также структуры для оказания соцуслуг пожилым, людям с инвалидностью и зависимым от психоактивных веществ.

Религиозным организациям запрещается заниматься политической деятельностью, участвовать в деятельности политических партий и поддерживать их.

В местах богослужений нельзя использовать никакую символику, кроме религиозной, проводить митинги, пропагандировать войну, вражду и «экстремизм». Богослужения, религиозные обряды, ритуалы, культы, церемонии «в специально не предназначенных местах» могут проводиться только с согласия руководителя местного исполкома.

Запрещается деятельность религиозных организаций, направленная против суверенитета Беларуси, «основных направлений» ее внутренней и внешней политики, конституционного строя и гражданского согласия (что это значит, не уточняется). Также под запретом религиозная деятельность, дискредитирующая Беларусь, пропагандирующая войну, вражду, «экстремизм», унижение национальной чести и достоинства.

В программах воскресных школ не должно быть пропаганды войны, вражды и «экстремизма», а также противоречий «идеологии общепризнанных традиционных ценностей» беларуского народа и идеологии беларуского государства.

Документ расширяет список оснований для ликвидации религиозных организаций. К примеру, причиной может стать деятельность, противоречащая «основным направлениям внутренней и внешней политики» Беларуси или наносящая вред здоровью беларусов.

В течение года после вступления закона в силу религиозные организации должны пройти перерегистрацию. Деятельность без госрегистрации запрещается.