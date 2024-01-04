Литва лишила вида на жительство директора санатория «Беларусь»

Литва лишила вида на жительство директора попавшего под санкции санатория «Беларусь» Илью Епифанова, пишет портал 15min.lt. На публикацию обратило внимание издание «Зеркало».

Санаторий «Беларусь» находится в литовском курортном городе Друскининкай, но по двустороннему соглашению принадлежит Минску. Илья Епифанов перед католическим Рождеством возвращался из Беларуси в Литву, но не смог въехать в страну.

«Гражданин Беларуси Илья Епифанов, работающий директором санатория "Беларусь", лишен вида на жительство в Литве, поэтому его не впустили в страну», — написал портал.

Вид на жительство Епифанова аннулирован из-за того, что он может представлять угрозу национальной безопасности страны, сообщил изданию представитель департамента миграции при МВД Литвы Рокас Пукинскас.

Санаторий «Беларусь» находится под санкциями с декабря 2020 года. На тот момент он входил в Управделами Лукашенко. Но летом 2021 года его передали в подчинение Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

К тому моменту счета юрлица разблокировали, и он снова смог принимать гостей. Однако Литва не выдавала визы для оздоровления в этом санатории гражданам Беларуси. Исключение было сделано только для беларуских детей-инвалидов с визами и сопровождающих их родителей.

В сентябре 2023 года санаторий проиграл суд по делу о возврате средств санатория «Беларусь», которые были заморожены в связи с введением санкций.

В декабре 2022 года стало известно, что против бывшего главврача санаториев «Беларусь» в Литве и России Андрея Кобеля возбудили уголовное дело об измене государству (статья 356 УК).