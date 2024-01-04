Силовики задержали украинку за комментарии и участие в протестах

Провластный телеграм-канал «Книга ГУ"База"» опубликовал видео с гражданкой Украины, задержанной за комментарии и участие в протестах.

На камеру женщина говорит, что была подписана на «нехорошие» телеграм-каналы, в комментариях оскорбляла власти и поддерживала «украинских неонацистов».

Украинка добавляет, что участвовала в митинге — в это время в видео показывают скриншот сообщения с текстом «Я была там. Это что-то. Жыве Беларусь» и фото с акции протеста.

В ролике демонстрируют комментарии, которые, судя по всему, вменяют женщине: «Головы резать как баранам», «Будешь сука удобрением в украинской земле» , «А беларусы это мыши под веником. Не обижайтесь беларусы, знаю что говорю», «Ты еще не в пакете? Дуже скоро».

Авторы провластного канала пишут, что украинку ждет «наказание и депортация». Что конкретно ей вменяют, не говорится.