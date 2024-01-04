Увеличилось количество погибших от обстрелов Киева и Харькова

Местные администрация и прокуратура сообщают об увеличении числа погибших в результате российских обстрелов Украины 29 декабря и 2 января.

В Киеве следователи обнаружили еще двух погибших в результате российской ракетной атаки 29 декабря. Общее количество жертв удара в тот день — 32 человека, еще 30 киевлян были ранены.

Массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками

В больнице умерла 84-летняя женщина, раненая в результате российской ракетной атаки на Харьков 2 января, рассказали в областной прокуратуре. За медпомощью обратилась 23-летняя девушка с акубаротравмой.

Утром 2 января российская армия нанесла массированный удар по центральным районам Харькова. Обстрелом были повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки и другая гражданская инфраструктура. Изначально сообщалось о 41 пострадавшем.