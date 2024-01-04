15 суток ареста получила новополочанка, которую в 2021-м уже судили за букет на день рождения дочери

Суд Новополоцка арестовал местную жительницу на 15 суток за распространение «экстремисткой» информации (часть 2 статьи 19.11 КоАП), такая информация появилась в банке судебных решений.

Суд состоялся 14 декабря, но известно об этом стало только сегодня.

В судебном постановлении говорится, что женщина была подписана в фейсбуке на канал «Чай з малинавым варэннем» и «Белсат TV».

Телеграм-канал «Витебск, я гуляю!» выяснил, что осужденной является Елена Винокурова, которую в 2021 году уже судили за «неправильный букет». Женщина хотела поздравить свою дочь с днем рождения букетом из белых и красных роз но была задержана силовиками. Тогда суд присудил ей за пикет цветами штраф в 870 руб.