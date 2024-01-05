Польская полиция нашла в машине у беларуса 300 доз наркотиков

Полиция в польском городе Сопот задержала 32-летнего беларуса. В его машине нашли около 300 доз различных наркотиков, пишет пресс-служба ведомства.

Полиция остановила автомобиль BMW беларуса для проверки 1 января примерно в 7 утра. Оказалось, что водитель был за рулем нетрезвым — тест показал в его крови 1,5 промилле алкоголя.

В сумке, лежащей за пассажирским сиденьем, полицейские нашли коробки, пакеты и контейнеры, содержащие кристаллическое вещество, белый порошок, таблетки и высушенную растительность. Проведенная позже экспертиза определила, что это — наркотические вещества.

Беларуса поместили под стражу, прокуратура предъявила ему обвинение в хранении 268 доз клафедрона, нескольких доз гашиша и марихуаны, а также — в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Как сказано в сообщении полиции, по первому обвинению беларусу грозит до 10 лет колонии, по второму — до трех.