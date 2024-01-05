Соцсети ксендза Вячеслава Барка признаны «экстремистскими материалами» по решению суда

Соцсети ксендза Вячеслава Барка по решению суда Железнодорожного района Витебска были признаны «экстремистскими материалами».

В Республиканский список «экстремистских материалов» включили ютуб-канал ксендза, его аккаунт в фейсбуке и телеграм-канал.

Не только Красный костел. Гонения на христиан в постпротестной Беларуси

В 2020 году суд арестовал Барка на 10 суток из-за поста в фейсбуке. В посте, размещенном ксендзом, была картина беларуского художника Владимира Цеслера «Стоп Лукашизм». На ней изображение государственного герба помещено перед свастикой красно-зеленого цвета. Этот пост был расценен как демонстрация нацистской символики.

Позже видео с молитвой священника признали «экстремистским материалом». Барок был вынужден покинуть Беларусь.