Суд оштрафовал жителя Сморгони за фото в кителе и фуражке

Суд Сморгонского района оштрафовал местного жителя на 370 рублей по статье о незаконном ношении форменной одежды (статья 24.28 КоАП) из-за фото в кителе и фуражке с кокардой, постановление в банке данных судебных решений заметило издание Hrodna.Life.

Фигурант дела — гражданин России с видом на жительство, работает водителем в частной организации. Как сказано в решении суда, он разместил в профиле в вайбере свое фото в форме (в решении суда не уточняется, форме какого из подразделений силовых структур). Службу в этих структурах при этом он не проходил. Свою вину в суде он признал.