Силовики задержали владелицу ателье за мемы в инстаграме и участие в протестах в 2020 году

Силовики задержали владелицу ателье по ремонту одежды из-за мемов в инстаграме, видео с ней опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"». Судя по социальным сетям, ее зовут Светлана Дерюжкова.

На видео задержанная предпринимательница говорит, что принимала участие в акциях протеста в Минске в 2020 году, а также что «в инстаграме использовала мемы с черным юмором, которые относятся к нашей власти и соседнему государству». Судя по скриншотам, приведенным в видео, речь идет о шутках над российскими военными. На показанных картинках виден, среди прочего, мужчина в форме военнослужащего с буквой Z на груди и головой свиньи.

Что сейчас с владелицей ателье — неизвестно. Авторы провластного канала пишут, что она «получит 5 лет за участие в беспорядках, а в отношении ее мемов с признаками разжигания национальной розни проводится дополнительная проверка». Они также утверждают, что предпринимательницу «сдал» ранее задержанный мужчина.