«Радыё Свабода»: беларуского посла в Швеции отозвали в Минск для консультаций

Посла Беларуси в Швеции Дмитрия Мирончика отозвали в Минск для консультаций, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на комментарий МИД Швеции.

В Стокгольм для консультаций вызвали временного поверенного в делах Швеции в Минске. «Работа посольства Швеции в Минске продолжается в нормальном режиме», — уверили журналистов.

6 ноября министр иностранных дел Швеции сообщил о назначении Кристины Юганесан на должность дипломатической представительницы при беларуском демократическом сообществе за границей. До этого она работала послом в Минске, пишет «Радыё Свабода».