Минкульт объявил конкурс сценариев для фильма о «героизме силовиков в августе 2020 года»

Министерство культуры и «Беларусьфильм» объявили о конкурсе сценариев для полнометражного фильма о «героизме силовиков в августе 2020 года». Он пройдет с 5 января по 2 июля.

Среди других заявленных тем — труженики беларуского села, военно-патриотические мотивы и герои спорта. «Нас интересует качественная, современная кинодраматургия», — пишут организаторы.

Победителям обещают денежную премию в 2000 рублей, гонорар и «известность и признание».

За время протестов в августе-сентябре 2020 года от действий силовиков в Минске пострадали не меньше 1 406 человек. Каждый третий получил травмы средней тяжести и увечья. Больше 600 человек были избиты не во время митингов, а после задержания в отделах милиции и в изоляторе на Окрестина. Произошли по меньшей мере три случая сексуального насилия, один из изнасилованных — несовершеннолетний.