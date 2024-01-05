Суды включили в список «экстремистских материалов» два издания одной и той же книги

В Республиканский список «экстремистских материалов» по решению судов были включены два издания книги «Нет плохих народов», выпущенные ЗАО «Православная инициатива».

Издание книги от 2007 года было признано «экстремистским» судом Советского района Минска в 2008 году. Второй раз издание книги от 2004 года было включено в список «экстремистских материалов» по решению суда Хойникского района в декабре 2023 года.

О книге «Христианской инициативы» писал исследователь еврейской истории Яков Басин. Он заявлял, что она «наполнена огромным количеством лживых утверждений вроде" на первом Сионистском конгрессе были прочитаны Сионские протоколы — программа захвата сионистами мировой власти и установления своей диктатуры"».