Одна из крупнейших школ польского языка заявила о закрытии из-за визита спецслужб

Школа польского языка PanProfesor заявила о прекращении работы в Беларуси после визита «спецслужб». Пост об этом опубликован в фейсбуке компании.

В декабре к одному из сотрудников школы пришли «сотрудники неких специальных служб» — они же провели обыск в офисе компании. О каком именно ведомстве речь, неизвестно.

«Данные "товарищи" практически с порога стали заявлять, что в нашей компании множество нарушений, якобы мы должны всем денег (что является абсолютной неправдой), а также, что поступило некое анонимное заявление (с содержанием которого, естественно, никто никому не дал ознакомиться)», — сказано в объявлении PanProfesor.

Силовики предложили школе остановить рекламу курсов, закрыть офис и прекратить занятия и самостоятельно ликвидировать компанию.

«По причине того, что у нас нет никаких ресурсов и возможностей хотя бы каким-то образом сопротивляться подобному, а также "иногда не до законов", нами было принято решение, пусть больное, но единственно возможное в данной ситуации: закрыть беларускую компанию».

Пока школа продолжает работать, чтобы завершить обучения в группах онлайн. За это отвечает польская партнерская компания PANPROFESOR. «Никакой утечки данных в этой связи не будет, а обязательства по обучению будут выполнены в соответствии с договором», — написали организаторы курсов.

В публикации они перечисляют достижения школы за 9 лет работы в Беларуси: сотни студентов, проведение дней польской культуры в Минске, концерты польской музыки, пасхальные праздники, сопровождение работы кинофестиваля «Лістапад» и многое другое.