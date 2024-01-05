Троих таможенников обвиняют в «измене государству»

Троих таможенников обвиняют по нескольким статьям УК, среди которых — «измена государству» и создание «экстремистского формирования». Их фамилии в расписании Минского городского суда заметило «Зеркало».

Слушания проходят в закрытом режиме. Евгения Гуриновича, Владимира Журомского и Виктора Новика обвиняют в превышении служебных полномочий (часть 2 статьи 426 УК), хищении или повреждении бланков, печатей (часть 2 статьи 377 УК), измене государству (часть 1 статьи 356 УК), распространении информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК), неправомерном завладении компьютерной информацией (часть 2 статьи 352 УК), содействии «экстремистской деятельности» (часть 2 статьи 361-4 УК), действиях в отношении информации о частной жизни (части 1 и2 статьи 203-1 УК), создании «экстремистского формирования» или участии в нем (часть 3 статьи 361-1 УК), разжигании вражды (части 2 и 3 статьи 130 УК).

На сайте dissident.by указано, что Гуринович работал главным инспектором на таможне, специализация Журомского и Новика неизвестна.

В чем конкретно обвиняют таможенников, неизвестно.