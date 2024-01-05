В Бресте спецназ задержал мужчину за участие в протестах 2020 года

Бойцы отряда специального назначения «Шторм» задержали брестчанина за участие в протестах 2020 года. Видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «Первый рубеж».

На камеру мужчина говорит, что ходил на акции «где-то два раза», так как считал, что выборы были сфальсифицированы. В чем конкретно обвиняют мужчину, неизвестно.

«Шторм» — один из трех отрядов спецназа Внутренних войск МВД. В нем состоят служащие по контракту с опытом работы не менее 3 лет.

В июле 2023 года командующий Внутренними войсками Николай Карпенков заявлял, что подразделение предназначено «для ведения боевых действий, для борьбы с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями в особый период».

«С такими подразделениями специального назначения и такими бойцами мы мир и порядок в нашей стране обеспечим. А наши трижды несчастные оппозиционеры, которые находятся за границей и угрожают каким-либо вторжением, еще чем-то на территории Республики Беларусь, пусть они видят и боятся» — говорил он.