«Наша Ніва»: с каменецкой башни убрали флаг ВКЛ с погоней

Флаг ВКЛ с изображением всадника исчез из экспозиции музея, который располагается в башне XIII века, пишет «Наша Ніва».

Флаг находился на верхнем ярусе башни, рядом с ним висел флаг с Колюмнами, родовым знаком Гедиминовичей. Как стало известно «Нашай Ніве», погоня с башни убрана, но Колюмны остались.

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Как предполагает издание, изменения в экспозиции музея могут быть связаны с визитом в Каменец министра культуры Анатолия Маркевича в марте 2023 года. Он, в том числе, посещал и каменецкую башню.

Герб «Погоня» внесен в Государственный список историко-культурной ценностей как нематериальное наследие.