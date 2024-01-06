В Гродно силовики задержали за комментарии сотрудника госкомпании, занимающейся экспертизой

В Гродно силовики задержали сотрудника государственной компании «ДиЭкОс». Видео с ним опубликовано в телеграм-канале «Пульс Гродно». По какой статье задержан мужчина, неизвестно.

На милицейском ролике мужчина в темной куртке говорит, что задержан за то, что оставлял «негативные комментарии» про Александра Лукашенко и милиционеров.

На видео демострируются неподписанные сообщения: «Волчары позорные!», «Что творя эти фашисты», «Как уже задолбали эти ублюдки, черти!».

«ДиЭкОс» занимается экспертизой и ремонтом котлов, трубопроводов и строительных кранов.