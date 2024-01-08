Пинская организация перевела мошенникам более 100 тысяч рублей

Компания из Пинска перевела мошенникам более 100 тысяч рублей, пишет пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился 42-летний директор организации, работающей в сфере торговли продуктами питания. Он рассказал, что в организацию написал неизвестный, предложил купить подсолнечное масло и прислал ссылку на сайт крупного производителя, которая оказалась поддельной. Через поддельный сайт после согласования цены работники компании и перевели мошенникам требуемый «аванс за поставку» — 112 тысяч рублей.

Как говорится в сообщении пресс-службы УВД, возбуждено уголовное дело, однако по какой статье — не сообщается.