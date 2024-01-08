Беларус, который был совладельцем популярного паба в Варшаве, погиб сорвавшись с лестницы в подвал

В Варшаве погиб беларус, который был совладельцем популярного паба Beczka Chmielu PUB, пишет издание Se.pl.

Издание пишет, что инцидент произошел в популярном пабе по улице Wolskiej, 89, который ежедневно посещало множество клиентов. Издание сообщает, что что мужчину звали Александр Д и ему было 46 лет.

По по улице Wolskiej, 89 в Варшаве находится Beczka Chmielu PUB. Согласно открытым данным, владельцами паба являются Юрий Юхник и Александр Дагиль. Именно о последнем идет речь в материале издания.

Известно, что вечером 5 января Александр Дагил упал с крутой лестницы в подвал своего же заведения. Мужчина умер на месте. Его тело обнаружил клиент заведения, который сообщил в экстренные службы.

Пока неизвестно, был ли он под воздействием алкоголя.

«На месте был проведен осмотр с участием прокурора из районной прокуратуры Варшава-Воля. Тело погибшего мужчины доставили в бюро судмедэкспертизы для вскрытия. В настоящее время прокуратура ожидает передачи акта из полиции с целью формального начала расследования», — заявили журналистам в окружной прокуратуре в Варшаве.