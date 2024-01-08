Один человек погиб, 25 получили ранения во время обстрела Днепра и области

Один человек погиб, как минимум 25 человек получили ранения в Днепре и Днепропетровской области во время утреннего обстрела Украины, об этом пишет телеграм-канал Сергея Лысака, главы областной военной администрации.

В Кривом Роге обстрелами был поврежден торговый центр и почти 20 частных жилых домов. 58-летний местный житель получил осколочные ранения.

В Лозоватовской громаде Криворожского района при обстреле погибла 62-летняя женщина, разрушен частный дом.

В Новомосковске при обстреле 24 человека были ранены при обстреле, среди них пятеро — дети (мальчики 4 и 8 дет, девочки 11,16 и 17 лет). Все они в больнице в состоянии средней тяжести. В городе обстрелом было повреждено три административных здания, две АЗС, машина и пятиэтажный дом. Кроме того, взрывной волной перевернуло маршрутку.