Беларуские пограничники вернули хозяйке собаку, которая убежала из Литвы на территорию Беларуси

Беларуские пограничники отыскали и вернули хозяйке собаку, которая убежала из Литвы на территорию Беларуси, сообщает пресс-служба Погранкомитета.

Ведомство пишет, что им в соцсети написала гражданка Литвы с просьбой отыскать ее питомца, который убежал на территорию Беларуси. Женщина переживала, что собака может замерзнуть в лесу.

Сморгонские пограничники около пункта пропуска Котловка отыскали собаку и передали ее хозяйке на территорию Литвы.

Пресс-служба разместила аудиозапись хозяйки собаки, которая с литовским акцентом, но на русском языке благодарит пограничников: «мне передали собаку! Большое спасибо за помощь, мы очень благодарны — даже словами не передать».