Еврокомиссия призвала Google и Meta помочь в продвижении материалов независимых СМИ из Беларуси

Европейская комиссия призвала Google, Meta и другие крупные технологические компании помочь в продвижении материалов независимых медиа из Беларуси и России, которые сейчас «опускаются» в алгоритмах поиска из-за блокировки сайтов в двух странах, пишет meduza с ссылкой на The Financial Times.

В Еврокомиссию обратились беларуские журналисты, которые вынуждены были покинуть страну из-за критики режима Александра Лукашенко. Они сообщили, что их материалы не достигают аудитории из-за алгоритмов крупных технологических компаний.

Алгоритмы поисковиков ошибочно учитывают блокировки сайтов, которые ввели власти Беларуси, а также не индексируют материалы на беларуском языке. В тоже время алгоритмы не ограничивают пропаганду режима Лукашенко.

«Борьба с дезинформацией и продвижение свободы СМИ — две стороны одной медали. И мы хотим, чтобы крупные технологические компании занимались и первым, и вторым», — заявила The Financial Times зампредседателя Еврокомиссии Вера Йоурова.

По словам зампреда Еврокомиссии, технологические компании должны обратить внимание на видимость в интернете достоверной информации, а не пропаганды Минска и Кремля.

Депутат Европарламента от Литвы Юозас Олекас, который занимается связями Евросоюза с Беларусью, сообщил, что крупные технологические компании до сих пор «не проявили желания или интереса к решению проблемы». По его словам, материалы заблокированных в Беларуси СМИ рассматриваются алгоритмами Google как «неработающие ссылки» и понижаются в поисковой выдаче.

В Google заявили газете, что «прилагают все усилия для создания и обеспечения соблюдения наших правил так, чтобы не принимать во внимание политические взгляды». В Meta призывы Еврокомиссии не комментировали.