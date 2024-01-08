Суд оштрафовал на 3 700 рублей мать двоих несовершеннолетних за фотографии протестов

Суд Первомайского района Витебска оштрафовал местную жительницу на 3 700 рублей за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (часть 1 статьи 24.23 КоАП), такая информация появилась в постановлении в банке судебных решений, на которое обратил внимание телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

По информации канала, осужденную зовут Анастасия Груздева. В судебном постановлении говорится, что на странице женщины во «Вконтанте» были размещены изображения бчб-флага, фотографии людей, участвующих в протестах против результатов выборов в 2020 году, и изображения протестных символов и лозунгов.

Груздева признала вину. Женщина не работает, у нее двое малолетних детей.