Силовики в Гомеле задержали четырех человек за репосты и подписки на «экстремистские» группы

Силовики в Гомеле задержали как минимум четырех человек из-за репостов подписок на «экстремистские» ресурсы. Видео с задержанными опубликовал провластный канал «Ближе к звездам. Гомель».

На видео один из гомельчан говорит, что был задержан из-за подписки на «экстремистскую» группу во Вконтакте. Второй — что переслал жене информацию с «экстремистского» сайта.

По какой именно статье задержали людей, и что с ними сейчас — неизвестно. Авторы канала утверждают, что они «привлечены к административной ответственности».