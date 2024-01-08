Житель Витебска перевел 23 тысячи рублей мошенникам; преступники поблагодарили и сказали, что деньги пойдут на поддержку ВСУ

49-летний житель Витебска перевел мошенникам 23 тысячи рублей. Получив деньги, преступники сообщили, что отправят большую часть на поддержку ВСУ сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По информации ведомства, с ноября 2023 года беларус подвергался атакам телефонных мошенников. Под видом силовиков и работников банка они сообщили витеблянину, что на его имя оформили кредиты и он должен помочь разоблачить преступников.

Общался беларус с мошенниками через мессенджер. Ему пригрозили уголовной ответственностью за отказ помогать в разоблачении. Мужчина оформил кредиты и перевел деньги мошенникам.

Получив 23 тысячи рублей, преступники поблагодарили витеблянина и сказали, что большая часть денег пойдет на поддержку военнослужащих Украины, а на оставшиеся они купят шампанское. После этого мошенники перестали выходить на связь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 209 УК).