В Лидском районе обрушился мост через Неман

В Лидском районе вблизи деревни Тосино обрушился неиспользуемый мост через Неман, пишет телеграм-канал МЧС Беларуси.

Два человека, занимавшиеся демонтажом моста, получили травмы. Кроме того, в реке оказался экскаватор с машинистом.

При помощи трехколенной лестницы спасатели транспортировали пострадавших, группа спасения на водах извлекла рабочего из экскаватора.

Все пострадавшие госпитализированы. Причина происшествия устанавливается.

В 2023 году в Лидском районе был сдан в эксплуатацию новый мост через Неман стоимостью 40 млн рублей, писал телеграм-канал «Лидский (не)официально». До его открытия и использовался мост вблизи деревни Тосино.