Участников группы Nizkiz осудили за распространение «экстремистских» материалов

Суд Ленинского района рассмотрел административное дело за распространение «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП) в отношении задержанных участников группы Nizkiz, пишут правозащитники из MAYDAY.TEAM.

Результаты суда неизвестны, но правозащитники предполагают, что солист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин получили административный арест.

О задержании участников группы Nizkiz стало известно 6 января. Задержаны вокалист и автор песен Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин.

«В 20 году нашу популярность решили использовать, нам предложили снять клип на акциях протеста в Минске», — говорит на милицейском видео Ильин. Двое других задержанных участников группы также рассказывают про клип «Правілы», который набрал более миллиона просмотров на ютуб-канале группы. Сейчас он удален.

Ильин также вспоминает, что группа выступала на разрешенном митинге в честь столетия БНР и принимала участие в съемках музыкальной программы на «Белсате».

Группа создана в 2008 году в Могилёве.