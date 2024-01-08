Утром Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. В большинстве областей страны была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о пуске ракет «Кинжал» в направлении Хмельницкой, Львовской областей, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областей.

Как минимум четыре удара пришлось по Харьковской области, об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его информации, один из снарядов попал в частный жилой дом в городе Змиев в Чугуевском районе области. Медики оказывают пострадавшим помощь.

Украинское издание «Суспільне» сообщает также о взрывах в Запорожье, Хмельницком.