Суд оштрафовал кобринца за номерную рамку с «Погоней» на машине

Силовики задержали жителя Кобрина из-за номерной рамки с «Погоней» на его машине, суд оштрафовал его на 1480 рублей. Постановление в банке судебных решений заметило «Зеркало».

Кобринца судили по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

В постановлении суда сказано что он «разместил для всеобщего обозрения и публичной демонстрации на номерной рамке принадлежащего ему транспортного средства незарегистрированный в установленном порядке герб П., чем провел одиночный пикет с целью выражения своих общественно-политических взглядов».

«Пикетирование» автомобильной пепельницей, фотографией собаки и кружкой. Как беларусов судят за использование бчб‑флага и «Погони»

Сам местный житель вину во время заседания признал частично. Вероятно, не отрицал, что на его машине была такая номерная рамка, однако не согласился с тем, что проводил одиночный пикет.



Герб «Погоня» внесен в Государственный список историко-культурной ценностей как нематериальное наследие.