Суд оштрафовал жителя Лиды на 1 850 рублей за наклейку бчб-флага на двери квартиры

Суда Лидского района оштрафовал местного жителя за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (часть 1 статьи 24.23 КоАП) на 1 850 рублей, такая информация появилась в банке судебных решений. На постановление суда обратил внимание телеграм-канал «Право имеют».

Суд прошел 15 декабря, но результаты стали известны только сегодня.

В постановлении говорится, что житель Лиды около 22 часов 53 минут у себя дома провел несанкционированное пикетирование, «демонстративно разместив на всеобщее обозрение на входной двери в коридоре наклейку с изображением флага бело-красно-белого цвета».

Осужденный воспитывает троих несовершеннолетних детей, в том числе ребенка-инвалида 4 степени утраты здоровья. Из постановления известно, что мужчина не работает и уже привлекался к уголовной и административной ответственности.