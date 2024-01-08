КГБ добавил трех человек в «список террористов»

КГБ добавил трех беларусов в «список лиц, причастных к террористической деятельности».

Список КГБ пополнили Алексей Красногир, Александр Витухновский и Игорь Федоренко.

Алексею Красногиру 40 лет, по данным правозащитного центра «Вясна», его судили по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), призывам к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК), финансировании экстремистского формирования (статья 361-2 УК). Решение суда по его делу неизвестно.

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Александру Витухновскому 23 года. По информации инициативы Dissidentby, его судили по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и оскорблении Лукашенко (статья 368 УК). Решение суда также неизвестно.

Игорю Федоренко 31 год. Его судили по статье о разжигании вражды (статья 130 УК), решение суда по его делу неизвестно.