«Настоящее время»: мама советницы Тихановской по молодежной политике уехала из Беларуси после «суток»

Инесса Ворихова, мама советницы Тихановской по молодежной политике Маргариты Вориховой, уехала из Беларуси после 15-ти суток административного ареста, об этом она рассказала «Настоящему времени».

По словам Инессы Вориховой, силовики пришли к ней домой с обыском, провели ее телефон и нашли подписку на «экстремистский» ресурс в инстаграме.

«После ареста и самого обыска, учитывая, что у нас будут выборы в феврале, и последующие выборы президента, и учитывая, что моя дочь занимает достаточно высокий пост, я решила уехать из страны. Я боюсь преследования, но при этом я хочу жить в Беларуси. Мне нравится моя страна, я люблю свою страну, но понимаю что находится там сейчас небезопасно», — рассказала Инесса изданию.

1 декабря 2023 года суд арестовал ее на 15 суток.