Телеграм-канал «Твои возможности», где публиковались образовательные курсы и мероприятия, признан «экстремистским»

Суд Ленинского района Могилева признал «экстремистской» продукцией телеграм-канал «Твои возможности», информация об этом появилась в списке «экстремистских» материалов на сайте Мининформа.

Авторы канала сообщили, что удалили все публикации в целях безопасности подписчиков.

«Мы хотим продолжить работать для вас и информировать про возможности, которые есть для беларуской молодежи!», — пишут создатели канала.

Телеграм-канал «Твои возможности» публиковал образовательные курсы, тренинги и программы для беларусов. Канал насчитывал более 3 300 подписчиков.