Приговоренного к домашней химии жителя Ляхович судят по шести уголовным статьям

Приговоренного к двум годам домашней химии 68-летнего жителя Ляхович Бориса Витко снова судят. Ему предъявлено обвинение по шести статьям уголовного кодекса, пишет правозащитный центр «Вясна».

Борис Витко обвиняется по статьям о клевете (статьи 188 УК), клевете на Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), оскорблении Лукашенко, в том числе повторно (части 1 и 2 статьи 368 УК), разжигании вражды (статья 130 УК), призывах к действиям против нацбезопасности (часть 1 статьи 361 УК).

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Силовики задержали Бориса Витко в мае 2023 года. Его дело в Брестском областном суде рассматривает судья Вера Филоник.

В январе 2022 года суд в Ляховичах приговорил Бориса Витко к домашней химии, тогда ему в вину вменили то, что он написал в телеграм-канале «Ляховичи 97» оскорбительный комментарий про судью Николая Кмита.