Во время утреннего обстрела Украины пострадали люди в Запорожье и Харьковской области

Во время утренней массированной атаки на Украину пострадали люди в Запорожье и Харьковской области были ранены шесть человек.

В Запорожье прозвучало пять взрывов, одна из ракет попала в жилой квартал, упав на открытой местности, рядом с домами. По информации главы ОВА Юрия Малашко, при обстреле два человека получили ранения.

В Харьковской области один из снарядов попал в частный дом в Чугуевском районе. Как пишет телеграм-канал главы ОВА Олега Синегубова, спасатели достали из-под завалов двух мужчин 60 и 90 лет. Еще одна женщина остается под завалами.

По Харькову российские войска нанесли четыре удара, 53-летняя местная жительница получила ранения, ракетами повреждено здание предприятия и школа.