МВД признало телеграм-чат «Барановичи 97%» «экстремистским формированием», сказано в провластном телеграм-канале «Книга Гу "База"». 11 января запись об этом появилась в перечне ведомства.
Такое решение МВД принял «за организацию деятельности по подготовке совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь».
На момент написания новости в чате состоят 439 человек. В основном в нем делают репосты из новостных каналов.
Обновлено 11 января в 15:55. Дополнена информация о добавлении чата «Барановичи 97%» в список «экстремистских формирований».