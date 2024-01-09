МВД признало телеграм-чат «Барановичи 97%» «экстремистским формированием», сказано в провластном телеграм-канале «Книга Гу "База"». 11 января запись об этом появилась в перечне ведомства.

Такое решение МВД принял «за организацию деятельности по подготовке совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь».

На момент написания новости в чате состоят 439 человек. В основном в нем делают репосты из новостных каналов.

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Обновлено 11 января в 15:55. Дополнена информация о добавлении чата «Барановичи 97%» в список «экстремистских формирований».