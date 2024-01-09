В Польше беларуску обвиняют в шпионаже и сотрудничестве с КГБ

Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании гражданки Беларуси по обвинению в шпионаже в пользу КГБ, пишет Reform.by.

Окружной суд Варшавы арестовал ее на 3 месяца. По данным польской службы, она несколько месяцев предавала КГБ сведения о беларуской диаспоре в Польше.

Ее задержали 20 декабря, имя женщины не уточняется. Дело ведет отделение Агентство внутренней безопасности Польши в Белостоке под контролем Мазовецкого отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве.