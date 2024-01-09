В России начался суд против беларусов, которых обвиняют в поджоге электровоза в Подмосковье

В Московском областном суде начались слушания по делу против беларусов Артема Бресского и Кирилла Басько. Их обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц (пункты «а» и «б» части 2 статьи 281 УК РФ), пишет «Комерсант».

19-летнего Кирилла Басько и 20-летнего Артема Бресского задержали 28 декабря 2022 года. По версии следствия, 22 декабря они подожгли кабину машиниста электровоза в локомотивном депо на станции Орехово-Зуево, наткнувшись на предложение в телеграм-канале «Вписка Москва». В этом телеграм-канале они познакомились с «Юрием», который предложил им деньги за повреждение железнодорожных путей или локомотива.

«Поначалу, по данным следствия, они попытались поджечь электровоз ВЛ 10 снаружи, облив его бензином. Но из этой затеи у них ничего не вышло. Тогда фигуранты, по версии следствия, сумели вскрыть кабину машинистов, разлили бензин внутри и подожгли его. Все происшедшее они сняли на видео, которое отослали заказчику Юрию. Тот не обманул и перечислил на указанный исполнителями счет 65 тысысяч рублей», — пишет «Комерсант».

Ранее следствие утверждало, что беларусы получили деньги от «Юрия», после чего решили заработать ещё — купили бензин и оставили его в хостеле. Сотрудники хостела, обнаружив горючую смесь, вызвали полицию.

Тогда на задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). По версии полиции, они матерились в общественных местах. Обоим молодым людям 27 декабря Басманный районный суд назначил штрафы.