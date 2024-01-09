Силовики задержали минчанина за участие в маршах 2020 года и комментарии в телеграме

Провластный телеграм-канал «Книга Гу "База"» опубликовал видео о задержании сотрудника компании по производству щитов «Электротема».

По информации «Медиазоны», речь идет об Александре Моисеенко. На камеру он говорит, что в 2020 году участвовал в маршах.

В ролике используют скриншоты сообщений, которые мужчина оставлял в телеграме: «Надо, чтобы флаги были в каждом окне. Замучаются ходить», «Да я уже и флаг нарисовал, и листики А4 развесил».

В чем конкретно обвиняют мужчину, неизвестно. У задержанного есть трое несовершеннолетних детей и жена.