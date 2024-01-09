В Дрогичине директора музея будут судить за патрон к винтовке «Маузер»

В Дрогичине директора военно-исторического музея Сергея Граника будут судить по статье о незаконных действиях с огнестрельным оружием (статья 295 УК), пишет «Вясна».

По информации правозащитников, 16 ноября 2023 года в общежитии, где живет Граник, прошел обыск. Причиной стал поиск самогонного аппарата. Во время обыска силовики нашли патрон к винтовке «Маузер» образца 1894 года.

После обыска Граника задержали и отпустили под подписку о невыезде. Беларус продолжает руководить музеем. Суд над Граником пройдет в январе.

Сергей Граник — бывший подполковник запаса, краевед. На президентских выборах 2020 года он был в составе избирательной комиссии от партии «Грамада».