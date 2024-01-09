В Швейцарии умер беларуский доброволец Николай Сикорский

В Швейцарии 7 января умер беларуский доброволец Николай «Немец» Сикорский, сообщил в своем фейсбуке боец полка Калиновского Тихон Клюкач.

«Памёр ад чэрапна-мазговай траўмы, нанесенай рукамі мігрантаў з краін Афрыкі», — написал он.

Друг добровольца Виктор Бугаев рассказал «Зеркалу», что последнее время Сикорский жил вместе с матерью в Швейцарии. Ей в стране предоставили политическое убежище, а вот ее сыну — отказали. Сам Сикорский планировал возвращаться в Украину.

Несколько месяцев назад доброволец получил черепно-мозговую травму, после которой так и не оправился.

51-летний Николай Сикорский воевал в Украине с 2017 года. Он входил в добровольческий корпус «Правый Сектор», а также был волонтером полка «Погоня», помогал создавать подразделение.