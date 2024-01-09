СИЗО №1 на Володарского освободят от заключенных к концу июня

CИЗО №1 на улице Володарского в Минске планируют освободить во втором квартале 2024 года, пишет «Зеркало». Это следует из ответа Управления культуры Мингорисполкома, который появился в одном из закрытых чатов, где общаются жители Витебской области.

В ведомстве сообщили, что до конца июня 2024 года СИЗО №1 на Володарского планируют освободить от заключенных.

В декабря появилась информация о том, что некоторых подследственных начнут переводить в новое СИЗО в Колядичах с 8 января.

Строительство нового здания СИЗО и больницы для заключенных началось в Колядичах еще в 2010 году. Согласно последним изменением сроков сдачи объекта, больницу должны были доделать в 2021 году, а сам изолятор — в 2023-м.