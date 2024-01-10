Николая Статкевича поместили в ПКТ глубокской колонии № 13

Осужденный на 14 лет Николай Статкевич находится в ПКТ в глубокской колонии № 13, сообщают бывшие силовики из BYPOL.

Инициатива пишет, что Николай Статкевич в прошлом году неоднократно подвергался дисциплинарным взысканиям, и в отношении его собран материал для возбуждения уголовного дела за злостное неповиновение требованиям администрации колонии (статья 411 УК).

Бывшие силовики сообщают, что по этой статье Статкевичу могут добавить, как минимум, 6 месяцев лишения свободы.

По информации издания «Радыё Свабода», Николаю Статкевичу в колонии чередуют ПКТ и ШИЗО.

В декабре 2021 года суд приговорил Статкевича к 14 годам колонии особого режима, а в июне 2022 года КГБ внес политика в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Статкевича вместе с другими фигурантами «дела Тихановского» судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО. Его обвинили в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).