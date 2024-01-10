В Гродно силовики задержали одного из лидеров фанатской группировки Grodno Ultras, которая выступает в поддержку ФК «Неман», за участие в митингах, видео с ним опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «ПуЛьС ГрОдНо».

На камеру мужчина говорит, что проносил на футбольные матчи запрещенную символику и неоднократно участвовал в митингах. Также задержанный говорит, что отправил в чат-бот «Черной книги Беларуси» данные сотрудника милиции.

По информации издания Hrodna.life, задержанный — Артем Кобылянский, учитель английского и немецкого языков в Обуховской средней школе имени Сенько, классный руководитель. Раньше мужчина работал в средней школе в Индуре и в школе № 37 в Гродно.

Авторы канала пишут, что задержанный работал в сфере образования.

Обновлено в 15.10. Добавлены имя и фамилия задержанного.