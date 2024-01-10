Завод «Луч» выпустил часы, посвященные беларускому композитору Михаилу Клеофасу Огинскому

Минский часовой завод «Луч» выпустил серию часов, посвященную беларускому композитору Михалу Клеофасу Огинскому, сообщает пресс-служба предприятия.

В коллекции представлены две модели, выпущенные в лимитированной серии по 100 экземпляров каждая.

Одна из главных особенностей часов — циферблат, выполненный по мотивам карманных часов XIX века. На кожаном ремешке вытеснен фрагмент полонеза «Прощание с Родиной» — самого известного произведения Михаила Клеофаса Огинского.

Михаил Клеофас Огинский — композитор, дипломат, политический деятель и казначей Речи Посполитой и Российской империи, почётный член Виленского университета, автор знаменитого «Полонеза Огинского».