Лукашенко подписал закон о выходе Беларуси из международных договоров о борьбе с коррупцией

Александр Лукашенко подписал закон «О прекращении международных договоров по вопросам борьбы с коррупцией», документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Закон предусматривает денонсирование Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и дополнительный протокол к Конвенции. А также Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября1999 года.

Также закон прекращает действие соглашения между Беларусью и Советом Европы относительно привилегий и иммунитетов представителей членов «Группы государств против коррупции» (ГРЕКО) и членов инспекционных групп.

Закон подготовила Палата представителей и одобрил Совет Республики. Генеральный прокурор Андрей Швед в ноябре 2023 года заявил, что эксперты ГРЕКО требовали изменить Конституцию Беларуси и ограничить полномочия президента.

В 2019 году ГРЕКО публично заявляла о несоблюдении Беларусью антикоррупционных стандартов Совета Европы.

ГРЕКО — международная организация, созданная Советом Европы в 1999 году с целью помощи странам-участницам в совершенствовании механизмов борьбы с коррупцией. Участниками ГРЕКО могут быть не только члены Совета Европы, но и любая иная страна. Кроме того, страна, ратифицировавшая конвенцию Совета Европы о гражданской и/или об уголовной ответственности за коррупцию, автоматически присоединяется к ГРЕКО и ее оценочному механизму. На данный момент в ГРЕКО входит 50 государств.