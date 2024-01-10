Суд Литвы оставил в силе решение об отказе активистке Ольге Карач политического убежища

Главный административный суд Литвы оставил в силе решение об отказе в предоставлении убежища активистке Ольге Карач, пишет LRT.

Суд оставил в силе решение суда низшей инстанции и отклонил апелляцию. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

В августе 2023 года Карач отказали в политическом убежище в Литве. По ее словам, литовские власти посчитали ее «угрозой национальной безопасности» из-за того, что она брала интервью у Владимира Жириновского, и участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.

С 2014 года активистка получает вид на жительство в Литве, а в прошлом году подала прошение о предоставлении убежища. В августе 2023 года Карач получила гуманитарный ВНЖ на год.

По словам ассистента активистки, ВНЖ с правом продления продолжает действовать и она не должна покинуть Литву.

Ольга Карач — руководительница организации «Наш дом». КГБ внес ее в «список террористов», а саму организацию признали «экстремистским формированием».

В декабре 2022 года Ольгу Карач сняли с самолета в Риме по причине аннулированного беларуского паспорта.