Суд приговорил повара из Минска к 2,5 годам домашней химии за участие в акциях протеста

Суд Московского района Минска приговорил Никиту Новика к 2,5 годам домашней химии за грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Суд прошел 6 декабря, но известны результаты стали только сегодня.

Новика опознали по фотографиям из акций протеста, которые были в открытом доступе в интернете. Согласно материалам дела, мужчину обвинили в движении по проезжей части вместе с другими протестующими. Мужчина в суде признал вину.

Никита Новик работал поваром в одном из ОАО Минска.