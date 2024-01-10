Бывшая активистка «Говори правду» собирала в Польше информацию о беларуских добровольцах; ее обвиняют в шпионаже

8 января Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании беларуски по обвинению в шпионаже в пользу КГБ. Издание «Зеркало» выяснило, что это Дарья Остапенко — бывшая активистка «Говори правду» из Барановичей.

По информации источников издания, Остапенко около 36 лет. В 2018-2019 годах она стала членом кампании «Говори правду». Была наблюдателем на выборах, собирала подписи и т.д.

Во время президентских выборов 2020 года была координатором «Говори правду» по сбору подписей в Барановичах и Барановичском районе. После этого лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев включил беларуску в список своих доверенных лиц.

В 2023 году Остапенко уехала из Беларуси. Сначала жила в Варшаве, потом в Лодзи. По словам источников «Зеркала», Остапенко пыталась налаживать контакты с активистами диаспоры, собирала информацию про деятельность хоругвей Посполитого рушения в Польше и о беларуских добровольцах в Украине.

20 декабря Агентство внутренней безопасности Польши задержало беларуску. Спустя два дня ее поместили в СИЗО в Варшаве.

По информации источников издания, в смартфоне Остапенко после задержания нашли доказательства ее сотрудничества с КГБ Беларуси с 2017 года. Она также пересылала «кураторам» все добытые сведения, фотографии и прочую информацию, которую ей удалось узнать уже в Польше.

На Остапенко завели уголовное дело о шпионаже (часть 1 статьи 130 УК Польши). Она предусматривает от 5 лет лишения свободы.