Осужденного на 2,5 года домашней химии беларуса будут снова судить

Дважды осужденного Александра Сигиневича будут снова судить. На этот раз беларуса обвиняют по пяти уголовным статьям, сообщает телеграм-канал «Суды, задержания. Гродно и область».

Сигиневича обвиняют в оскорблении Лукашенко (части 1, 2 статьи 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), насилии в отношении должностного лица (часть 2 статьи 366 УК), разжигании вражды или розни (часть 1 статьи 130 УК) и клевете (статья 188 УК).

5 октября 2022 года суд Московского района города Бреста приговорил Сигиневича к 2 годам колонии за оскорбление представителя власти (статья 369 УК). После суд заменил это наказание на 2 года домашней химии.

В ноябре 2022 года Сигиневича обвинили в оскорблении участкового инспектора милиции Ленинского района города Бреста Дианы Халабуды. Халабуда потребовала, чтобы Сигиневич выплатил ей 1000 рублей в качестве морального вреда. Суд назначила мужчине два с половиной года ограничения свободы без направления в ИУОТ.

5 декабря 2023 года КГБ внес Александра Сигиневича в «список террористов».